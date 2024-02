Mądre produkcje science fiction, które umilą Wam oczekiwanie na Diunę. Te filmy i seriale zmuszają do myślenia

fot. materiały promocyjne

Jak szerokim gatunkiem sztuki jest science fiction wiedzą wszyscy fani popkultury. Podczas gdy obrazy takie Diuna eksplorują kwestie mistyczne, społeczne czy polityczne, Strażnicy Galaktyki dostarczają całe pokłady niczym nieskrępowanej akcji i rozrywki. Gdy Odyseja kosmiczna 2001 czy Stalker stawiają egzystencjalne i filozoficzne pytania, Gwiezdne wojny uskuteczniają czysty eskapizm. Jest to wspaniałe podejście, bo pokazuje jak olbrzymie możliwości ma ta konwencja. Twórcy, którzy w jej ramach opowiadają historię, mogę z jednej strony czerpać z nauk ścisłych i humanistycznych, a z drugiej bawić się, udowadniając, że ludzka wyobraźnia nie ma granic.

W poniższej galerii zebrałem filmy i seriale prezentujące to pierwsze podejście. Do stworzenia zestawienia zainspirowała mnie druga część Diuny, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Film Denisa Villenuve to wspaniałe widowisko, gdzie duży nacisk (podobnie jak w literackim pierwowzorze) postawiony jest na mistycyzm. Ten natomiast w prostej drodze prowadzi do kwestii wiary, egzystencji i filozofii. Diuna, oprócz spektakularnej formy ma w sobie również niezaprzeczalną mądrość - skłania do refleksji i to wydaje się podstawową wartością obrazu.

Wiele filmów i seriali zebranych w poniższej galerii znacząco różni się od Diuny. Istnieje jednak pewien element wspólny - wszystkie one dają do myślenia i nie boją się podejmować ważnych tematów w ramach obranej konwencji. Te wspaniałe produkcje udowadniają wielkość science fiction, które przecież przez wiele "mądrych głów" wciąż traktowane jest z pobłażaniem. A przecież kilka arcydzieł zebranych poniżej idealnie nadawałoby się na przyczynek do dyskusji filozoficznej lub debaty w kwestiach geopolitycznych lub psychospołecznych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem. Każdy z filmów ma krótki opis argumentujący jego miejsce na liście. Uzupełniając ją, skupiłem oczywiście na dobrze znanych produkcjach, ale z pewnością istnieje wiele niszowych filmów i seriali, które również mają w sobie wiele mądrości. Jeśli coś takiego widzieliście, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Na pewno wielu z nas chętnie pozna kolejną niezwykłą produkcję science fiction.

Głębokie i mądre produkcje science fiction

Interstellar - Historia podróży w nieznane eksploruje koncepcje związane z czasem, przestrzenią i teorią względności, co sprawia, że staje się nie tylko widowiskiem, ale także inspirującym źródłem do filozoficznych i naukowych rozważań.

