Powstanie kontynuacja slashera z Myszką Miki. Tym razem nie będzie sam
Oficjalnie zapowiedziano powstawanie kontynuacji Screamboat. Krwawa mysz. Do Myszki Miki tym razem dołączy jego największa miłość - Minnie.
W 2024 roku krótki film animowany Parowiec Willie z Myszką Miki stał się domeną publiczną, a zatem każdy mógł wykorzystać ten wizerunek do swoich projektów. Na te nie trzeba było długo czekać. Od razu ogłoszono slasher z udziałem charakterystycznej myszki Disneya, czyli Screamboat. Krwawa mysz. Produkcja nie została ciepło przyjęta przez krytyków - 51% w serwisie Rotten Tomatoes - ale przypadła do gustu widowni - 79%. Nie można jej określić mianem kinowego hitu finansowego, bo zarobiła jedynie niecałe 400 tysięcy dolarów, ale triumfy święciła na streamingu i w serwisach VOD. Najwidoczniej produkcja już się nie tylko zwróciła, ale i zarobiła, bo oficjalnie ogłoszono kontynuację.
Kto podłożył głos Tchórzliwemu Lwu w Wicked: Na dobre? To aktor nominowany do Oscara
Jej pełny tytuł brzmi: Screamboat 2: Nothing Stays Dead. Reżyser, Steven LaMorte, zapowiada, że będzie jeszcze bardziej krwawo i ciekawie. Pierwsza część zakończyła się cliffhangerem, w którym pojawiła się miłość głównego "bohatera", czyli Minnie. Zobaczymy kontynuację tego wątku, a zatem możemy spodziewać się, że Minnie dołączy do morderczej jatki, którą będzie siać z Miki.
Obejrzeliście pierwszą część i czekacie na kontynuacje?
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1945, kończy 80 lat
ur. 1983, kończy 42 lat