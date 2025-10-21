Powstanie kontynuacja slashera z Myszką Miki. Tym razem nie będzie sam

fot. materiały prasowe

W 2024 roku krótki film animowany Parowiec Willie z Myszką Miki stał się domeną publiczną, a zatem każdy mógł wykorzystać ten wizerunek do swoich projektów. Na te nie trzeba było długo czekać. Od razu ogłoszono slasher z udziałem charakterystycznej myszki Disneya, czyli Screamboat. Krwawa mysz. Produkcja nie została ciepło przyjęta przez krytyków - 51% w serwisie Rotten Tomatoes - ale przypadła do gustu widowni - 79%. Nie można jej określić mianem kinowego hitu finansowego, bo zarobiła jedynie niecałe 400 tysięcy dolarów, ale triumfy święciła na streamingu i w serwisach VOD. Najwidoczniej produkcja już się nie tylko zwróciła, ale i zarobiła, bo oficjalnie ogłoszono kontynuację.

Jej pełny tytuł brzmi: Screamboat 2: Nothing Stays Dead. Reżyser, Steven LaMorte, zapowiada, że będzie jeszcze bardziej krwawo i ciekawie. Pierwsza część zakończyła się cliffhangerem, w którym pojawiła się miłość głównego "bohatera", czyli Minnie. Zobaczymy kontynuację tego wątku, a zatem możemy spodziewać się, że Minnie dołączy do morderczej jatki, którą będzie siać z Miki.

