Kto podłożył głos Tchórzliwemu Lwu w Wicked: Na dobre? To aktor nominowany do Oscara

Jon M. Chu, reżyser filmu Wicked: Na Dobre, chciał utrzymać w tajemnicy informację, kto podłożył głos Tchórzliwemu Lwu. Mówił nawet, żeby dziennikarze poczekali do pojawienia się go na czerwonym dywanie. Stwierdził, że to "będzie szaleństwo". Ostatecznie sam zainteresowany zdradził, że wcielił się w tę postać.

Tchórzliwego Lwa w Wicked: Na dobre zagrał Colman Domingo, który w ostatnich dwóch latach zdobył dwie nominacje do Oscara za role w Sing Sing oraz Rustin. Był też gwiazdą Fear The Walking Dead oraz Euforii. Aktor po prostu umieścił na Instagramie filmik, w którym trzyma pluszową postać, mówiąc, że "widzimy się w Oz".

Wcześniej potwierdzono, że oprócz Tchórzliwego Lwa w sequelu pojawią się też inne słynne postacie: Strach na Wróble, Blaszany Drwal i Dorotka. Choć w przypadku tej ostatniej mówi się, że nie zobaczymy jej twarzy, ale o tym przekonamy się w kinach. Premierę zaplanowano na 21 listopada.

Wicked: Na dobre - fabuła, data premiery

Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich wyborów. Elphaba, obecnie znana jako Zła Czarownica z Zachodu, żyje na wygnaniu, ukryta w lesie Oz, kontynuując walkę o wolność uciszanych Zwierząt i desperacko próbując ujawnić prawdę o Czarnoksiężniku. Glinda zaś stała się olśniewającym symbolem Dobroci dla całej Krainy Oz, mieszkając w pałacu w Emerald City i ciesząc się przywilejami sławy i popularności. Pod kierunkiem Madame Morrible, Glinda zostaje wyznaczona do roli wsparcia dla mieszkańców Oz, zapewniając ich, że wszystko jest w porządku pod rządami Czarnoksiężnika. W miarę jak sława Glindy rośnie i przygotowuje się ona do poślubienia księcia Fiyero, nawiedza ją rozłąka z Elphabą. Próbuje doprowadzić do pojednania między Elphabą a Czarnoksiężnikiem, lecz wysiłki te kończą się niepowodzeniem, jeszcze bardziej oddalając Elphabę i Glindę od siebie. Ten wstrząs na zawsze zmieni życie Boqa i Fiyero i zagrozi bezpieczeństwu siostry Elphaby, Nessarose, kiedy w ich życiu nagle pojawi się dziewczyna z Kansas. A gdy rozwścieczony tłum ruszy przeciwko Złej Czarownicy, Glinda i Elphaba będą musiały połączyć siły po raz ostatni.