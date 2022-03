Secret Invasion - zdjęcia z planu spojlerują? MCU może mieć nowego prezydenta

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Secret Invasion to nowy serial dla Disney+ o szpiegowskim klimacie. Produkcja została zainspirowana komiksem Tajna Inwazja, w którym pokazano Skrulli podszywających się pod różnych superbohaterów Marvela. Wyciekły nowe materiały z planu, które ujawniają nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych w MCU. Wygląda na to, że tym razem w bohatera wcieli się Dermot Mulroney. Aktor ma już za sobą długą karierę w Hollywood, jednak ostatnio mogliśmy go oglądać między innymi w takich projektach jak Hanna czy Cztery wesela i pogrzeb.

Secret Invasion - zdjęcia z planu

Prezydenta Ritsona możemy zobaczyć w gazecie, która jest jednym z rekwizytów. Znajduje się w poniższej galerii.

Szczegóły produkcji Secret Invasion od Disney+ i Marvel Studios nie są na razie znane. W obsadzie serialu są między innymi Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke i Kingsley Ben-Adir. Za scenariusz Kyle Bradstreet, a reżyserią zajmują się Thomas Bezucha i Ali Selim.

Secret Invasion nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.

