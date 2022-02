Secret Invasion - powstaje sequel słynnego komiksu. Zapowiedziano znaczące różnice

Marvel

Jak donosi serwis IGN, Dom Pomysłów tworzy sequel niezwykle popularnego komiksu Secret Invasion (Tajna inwazja), który na amerykańskim rynku ukazał się pierwotnie w 2008 roku. Wiemy już, że jego kontynuacja będzie 5-częścią serią limitowaną, za którą odpowiadają scenarzysta Ryan North i rysownik Francesco Mobili. Choć nie ujawniono żadnych szczegółów fabularnych nadchodzącej opowieści, w znaczący sposób będzie ona różnić się od oryginału.

North wyjawił bowiem, że szykowana przez niego historia nie ma na celu "wstrząsnąć uniwersum", jak zrobiła to pierwsza Tajna inwazja, ale skupić się mocniej na stronie instytucjonalnej całej sytuacji i zaakcentować działania poszczególnych postaci; głównymi bohaterami mają być Nick Fury Jr. i Maria Hill ("to w zasadzie opowieść Marii" - stwierdza scenarzysta). Twórca nie chce też, by czytelnicy szykowali się na pojedynki pomiędzy członkami Avengers.

To sequel, którego akcja rozgrywa się w tym samym uniwersum Marvela, co pierwsza część, a każda postać tej historii ma świadomość, co wydarzyło się w przeszłości - dodaje North.

Oto pierwsze materiały promocyjne:

Secret Invasion - sequel; materiały promocyjne

Główna seria Secret Invasion z 2008 roku doczekała się jedynie 8 części, jednak o jej ogromnym wpływie na uniwersum zadecydowały także liczne tie-iny; cały event zamknął się ostatecznie w ok. 100 zeszytach. Z opowieści tej czytelnicy krok po kroku dowiadywali się, że rozmaite postacie, w tym najbardziej znani herosi Marvela, są w rzeczywistości przedstawicielami zmiennokształtnej rasy Skrulli.

North zapewnia jednak, że znajomość oryginału nie jest wymagana w kontekście czerpania przyjemności z lektury tworzonej przez niego kontynuacji.

Sequel Tajnej inwazji ma zadebiutować na amerykańskim rynku jeszcze w 2022 roku - dokładna data nie została póki co ujawniona.