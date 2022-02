Secret Invasion - Skrull i tajemniczy zbiornik wodny na nowych zdjęciach z planu

Źródło: Marvel

Tajna Inwazja jest kolejnym serialem tworzonym dla Disney+, który ma być inspirowany komiksem Tajna inwazja. W powieści graficznej pokazano Skrulli podszywających się pod wielu znanych herosów Marvela, chcąc podbić Ziemię.

Szczegóły produkcji Disney+ i Marvel Studios nie są na razie znane, więc nie wiadomo w jaki sposób serial adaptować będzie wątki z komiksu. Widzimy jednak nowe zdjęcia z planu, które trafiły do sieci. Tym razem pokazują nam postać Skrulla, a także zbiornik wodny, co sprowokowało powstanie teorii na temat Atlantydy i odegrania w serialu jakiejś roli tego podwodnego państwa. Na ten moment jednak za wcześnie, aby znać dokładne szczegóły dotyczące fabuły produkcji. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia, które trafiły do sieci:

https://twitter.com/KostasPat257/status/1495858024472367106

W obsadzie są Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Olivia Colman, Emilia Clarke i Kingsley Ben-Adir. Serial napisany został przez Kyle'a Bradstreeta, a reżyserią zajmują się Thomas Bezucha i Ali Selim.

Tajna inwazja - data premiery serialu MCU nie jest znana.