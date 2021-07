See - widowiskowy zwiastun 2. sezonu. Walki, bitwa i Jason Momoa kontra Dave Bautista

fot. Apple TV+

2. sezon See to wojna o widzenie. Baba Voss (Jason Momoa) stara się odzyskać rodzinę i ją ochronić podczas, gdy wybucha wojną pomiędzy królestwem Pava i Republiką Trivantian. Pomimo jego wysiłków jego żona i dzieci obdarzone widzeniem są na froncie konfliktu, stając się celem dla jego brata Edo Vossa (Dave Bautista). Jest on potężnym generałem Trivantian, który darzy swojego brata szczerą nienawiścią. Ten, kto będzie posiadać widzenie, będzie władać światem.

See ma pokazać rozmach godny budżetu, jaki ten serial ma. Pierwsze dwa sezony kosztowały łącznie 240 mln dolarów. Platforma streamingowa Apple TV+ pokłada w tym projekcie wielkie nadzieje.

See - zwiastun

Do obsady 2. sezonu dołączyli też Eden Epstein, Tom Mison, Hoon lee, Olivia Cheng, David Helett i Tamara Tunie. Na ekranie ponownie pojawią się Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks oraz Christian Carmago. Za sterami ponownie stoi Steven Knight (Peaky Blinders) i reżyser Francis Lawrence.0

See - premiera 2. sezonu w Apple TV+ na całym świecie odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku. Każdy odcinek będzie pojawiać się co tydzień.