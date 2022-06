See: efekciarski zwiastun 3. sezonu. Momoa w trybie bestii - to koniec serialu!

fot. Apple TV+

See to jeden z najdroższych serialu platformy Apple TV+, ale pierwszy sezon zebrał mieszane opinie, a drugi już o wiele bardziej się podobał, bo nowy showrunner wiele zmienił. Niestety, ale wraz z publikacją zwiastuna 3. sezonu serwis streamingowy ogłasza koniec serialu. Z uwagi na napięty terminarz Jasona Momoy nie jest to też zaskakujące. Powodem nie jest bowiem brak popularności, bo według Apple TV+ 2. sezon See pobił rekord najchętniej oglądanego powracającego serialu w historii platformy.

See - zwiastun 3. sezonu

See - o czym 3. sezon?

Minął rok od wydarzeń z finału 2. serii, gdy Baba Voss pokonał swojego brata Edo w walce na śmierć i życie. Pożegnał się z rodziną, by żyć samotnie w lesie. Kiedy naukowcy Trivantian opracowali nową, zabójczą broń, która zagraża przyszłości ludzkości, Baba powraca, aby raz jeszcze chronić swoje plemię.

Za sterami ponownie twórca 2. sezonu Jonathan Tropper, który najbardziej znany jest z seriali Banshee i Wojownik. W obsadzie są także Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett oraz Trieste Kelly Dunn.

Showrunner Jonathan Tropper zapowiada, że finałowy sezon dostarczy widzom wrażeń, świetnej akcji i wielu emocji, a także - jego zdaniem - głęboko satysfakcjonującej konkluzji tej historii.

See - premiera 3. sezonu już 26 sierpnia w Apple TV+. Premiera każdego nowego odcinka co tydzień.