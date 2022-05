Aquaman 2 - studio chciało zwolnić Amber Heard. Momoa o nią walczył

fot. IMDb.com

Walter Hamada, szef oddziału Warner Bros. związanego z DC, był świadkiem powołanym przez stronę Deppa. Producent zeznał, że zarzuty o znęcanie się nie miały wpływu na decyzje dotyczące castingu Amber Heard przy filmie Aquaman i Zaginione Królestwo.

Powiedział jednak, że studio przez kilka tygodni zwlekało z podjęciem decyzji o obsadzeniu roli Mery, która była związana miłosną relacją z tytułowym bohaterem. Wszystko z powodu braku chemii między aktorami.

Wydawało się, że w pierwszym filmie udało im się sprawić, by ta relacja zadziałała, ale istniał obawy, że trzeba było włożyć wiele wysiłku, by to osiągnąć.

Hamada powiedział, że chemia została stworzona w postprodukcji przy użyciu "magii filmowej", w tym między innymi ścieżki dźwiękowej. Powiedział, że nierzadko zdarza się, że między dwoma głównymi bohaterami brakuje chemii.

Heard została ostatecznie obsadzona w sequelu, ale jej prawnicy argumentowali, że prawie straciła pracę i nie mogła renegocjować większych pieniędzy z powodu kontrowersji związanych z oskarżeniami o przemoc domową wobec Johnny'ego Deppa.

Aquaman 2 - film jako "komedia kumpelska"

Podczas procesu zeznawała też Kathryn Arnold, była hollywoodzka producentka, która obecnie pracuje w branży jako konsultantka. Ma ona wiedzę, która potwierdza wcześniejsze twierdzenia aktorki o tym, że z uwagi na całą sytuację rola Mery w filmie Aquaman 2 została zminimalizowana.

Hamada odpowiedział na to słowami, że Aquaman 2 został pomyślany jako "komedia kumpelska" pomiędzy postaciami Jasona Momoy i Patricka Wilsona, który gra Króla Orma. Heard twierdziła, że jej rola została z czasem znacznie "okrojona", ale Hamada zeznał, że pozostała ona niezmienna od momentu rozpoczęcia prac nad filmem w 2018 roku.

Arnold wspomniała też, że było możliwość aby nie zatrudniać aktorki ponownie. Ostatecznie udało się ją zatrudnić, ale nie tylko dzięki temu, co zrobiło jej kierownictwo, ale także dlatego, że Jason Momoa i reżyser James Wan osobiście zaangażowali się w zatrzymanie aktorki.