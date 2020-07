Sekiro: Shadows Die Twice pozwoli ponownie zmierzyć się z bossami. Zapowiedziano darmową aktualizację

Activision

Sekiro: Shadows Die Twice trafiło na rynek w marcu 2019 roku i spotkało się z uznaniem graczy oraz krytyków. Teraz poinformowano, że ta wymagająca gra akcji doczeka się… aktualizacji, która wprowadzi nową zawartość. Nie będzie to jednak fabularne rozwinięcie historii, a dodatkowe tryby zabawy, które mogą zachęcić pewne osoby do odświeżenia sobie tego tytułu.

Aktualizacja doda m.in. możliwość ponownego rozgrywania ukończonych wcześniej potyczek z bossami – zarówno dla przypomnienia sobie najbardziej emocjonujących pojedynków, jak i dla dodatkowego wyzwania. Gracze otrzymają też możliwość zmiany wygląd głównego bohatera.

Listę nowości domykać będzie system, który pozwoli na zapisywać maksymalnie 30-sekundowe nagrania naszych poczynań, a następnie dzielić się nimi z innymi graczami.

https://twitter.com/sekirothegame/status/1288474861397053440

Rozszerzenie do Sekiro: Shadows Die Twice będzie darmowe dla wszystkich posiadaczy tego tytułu. Premierę zaplanowano na 29 października tego roku.