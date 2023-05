Seria Niefortunnych Zdarzeń: już wkrótce nowe tomy serii dla młodzieży

HarperCollins Polska

Seria Niefortunnych Zdarzeń to jeden z bardziej rozpoznawalnych cykli dla młodzieży - także dzięki serialowej ekranizacji, którą można oglądać na platformie Netflix. Cykl o najbardziej pechowym rodzeństwie świata liczy trzynaście tomów. Seria Niefortunnych Zdarzeń została przetłumaczona na 41 języków i sprzedała się w zawrotnej liczbie ponad 65 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Obecnie polskim wydawcą serii Lemony'ego Snicketa jest HarperCollins. Do tej pory ukazały się cztery tomy:

Przykry początek

Gabinet gadów

Ogromne okno

Tartak tortur

Już 31 maja się to zmieni - na ten dzień zapowiedziano kolejne dwa tomy Serii Niefortunnych Zdarzeń. Będą to Akademia antypatii i Winda widmo.

Jeśli chcielibyście zapoznać się z Serią Niefortunnych Zdarzeń, to w Radiowej Jedynce codziennie do 26 maja o godzinie 19.40 można wysłuchać fragmentów pierwszych czterech tomów cyklu.

Akademia antypatii - opis i okładka książki

Wioletka, Klaus i Słoneczko to urocze i inteligentne rodzeństwo, ale ich życie od pewnego czasu jest istnym pasmem nieszczęść. Myślicie, że sieroty w końcu znajdą spokojną przystań?

Po dramatycznym pobycie w Tartaku Szczęsna Woń, w którym musieli ciężko pracować, Klaus, Wioletka i Słoneczko Baudelaire trafiają do Szkoły Powszechnej imienia Prufrocka. Mogłoby się wydawać, że renomowana placówka z internatem to miejsce wprost stworzone dla błyskotliwych i chłonnych wiedzy dzieci. Niestety luksusowy internat okazuje się blaszaną budą, dyrektor szkoły to osobnik wyjątkowo złośliwy, a nauczyciele są okropni. Kiedy zaś na trop rodzeństwa wpada niegodziwy Hrabia Olaf, sytuacja robi się po prostu beznadziejna…

Winda widmo - opis i okładka książki

Zgodzicie się chyba, że po niepowodzeniach, które ostatnio były udziałem Wioletki, Klausa i Słoneczka, rodzeństwo zasługuje na odrobinę szczęścia wśród życzliwych ludzi.

Kolejna przygoda Baudelaire’ów nie mogła zacząć się lepiej. Dzieci zostają adoptowane przez majętną parę – Esmeraldę i Jeremiasza Szpetnych. Niestety bardzo szybko na jaw wychodzi przykra prawda. Małżeństwo zdecydowało się stworzyć dom dla Klausa, Słoneczka i Wioletki, ponieważ obecnie w modzie jest akurat adoptowanie sierot. Co będzie, jeśli trend się zmieni? Tym młodzi bohaterowie nie mają czasu się martwić, bo ich największy kłopot materializuje się w osobie Hrabiego Olafa, który nie cofnie się przed najbardziej haniebnym uczynkiem, aby dorwać się do majątku Baudelaire’ów.