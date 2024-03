Seria Niefortunnych Zdarzeń: premiera 9. i 10. tomu cyklu dla młodszych czytelników

HarperCollins Polska

W 2022 roku wydawnictwo HarperKids, dziecięco-młodzieżowy imprint HarperCollins Polska, obiecało swoim fankom i fanom wznowienie oraz dokończenie kultowej historii rodzeństwa Baudelaire, znanej na całym świecie jako Seria Niefortunnych Zdarzeń.

Nie wszyscy wierzyli, że tym razem uda się doprowadzić sprawę do końca. Wszak nad Serią unosi się widmo pecha, który najwyraźniej dotyka nie tylko Wioletkę, Klausa i Słoneczko. Wygląda jednak na to, że HarperKids dotrzymuje słowa i dzielnie stawia czoło wszelkim przeciwnościom losu. Ledwie półtora roku po tym, jak na półkach księgarń pojawiły się pierwsze dwa tomy przygód pechowych sierot, czytelnicy i czytelniczki kibicujący (lub nie) Baudelairom, mogą w końcu zasiąść do czytania 9. i 10. tomu opowieści snutej przez wszechwiedzącego autora, Lemony’ego Snicketa.

Jeszcze na ten rok HarperKids zapowiada wydanie pozostałych z 13 (liczba nieprzypadkowa) książek z Serii Niefortunnych Zdarzeń.

Dzisiejsze premiery, części zatytułowane kolejno Krwiożerczy karnawał i Zjezdne zbocze nie przyniosą, niestety, kresu udręk rodzeństw, jak ostrzega na okładce sam autor:

Słowo „krwiożerczy”, które pojawia się w tytule książki, odnosi się do istot mięsożernych. Jeśli przeczytałeś to krwiożercze słowo, to właściwie nie ma powodu, abyś czytał dalej. Ten krwiożerczy tom zawiera bowiem opowieść tak niestrawną, że w porównaniu z nią nawet najbardziej szkodliwy dla żołądka posiłek to pestka.

Na tych, którzy jednak zdecydują się zaryzykować, czekają śnieżne komary, podstępny łotr, niepokojąca mapa, niesforny tłum, czy młody wilkołak.

Krwiożerczy karnawał - opis i okładka

Jeśli wydaje Wam się, że rodzeństwo Baudelaire zaznało już cierpień ponad miarę, macie rację. Nie ma jednak cienia nadziei, że los sierot wkrótce się odmieni.

Pobyt w Szpitalu Schnitzel okazał się dla Wioletki, Klausa i Słoneczka traumatycznym przeżyciem. Dzieciom udało się co prawda uciec z płonącego budynku, jednak wpadły z deszczu pod rynnę, ich schronieniem okazał się bowiem bagażnik samochodu należącego do… Hrabiego Olafa. Teraz młodzi Baudelaire’owie trafiają na uroczysko i aby uniknąć zdemaskowania, zatrudniają się w Gabinecie Osobliwości prowadzonym przez Madame Lulu. Czy znajomość z wróżką, obdarzoną umiejętnością odczytywania przyszłości z kryształowej kuli, przybliży sieroty do odkrycia prawdy?

Zjezdne zbocze - opis i okładka

Czy widać już kres pasma nieszczęść prześladujących Wioletkę, Klausa i Słoneczko? Niekoniecznie. I zapewne nie zdziwi Was fakt, że może być jeszcze gorzej.

Co prawda podczas Karnawału Kaligariego młodzi Baudelaire’owie nie skończyli rozszarpani przez krwiożercze lwy, jednak los nie był dla nich łaskawy zbyt długo. Klaus i Wioletka znaleźli się w Górach Grozy, w barakowozie pędzącym bez opamiętania ku przepaści, Słoneczko zaś – w łapach Hrabiego Olafa i jego bandy łotrów. Teraz starsi Baudelaire’owie muszą podjąć trud odnalezienia siostrzyczki. Spośród okropieństw, na które natkną się podczas wyprawy poszukiwawczej, wymienię tylko rój komarów śnieżnych, zorganizowaną grupę młodzieżową, tobogan i naczynie żaroodporne z pokrywą.