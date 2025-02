UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Do premiery serialu Daredevil: Odrodzenie zostały mniej niż trzy tygodnie. Od dawna słyszymy, że możemy mieć do czynienia z najbrutalniejszym projektem w historii MCU. Teraz pojawił się kolejny głos, który to potwierdza. Scooper The Beyond Reporter przyznał, że otrzymał streszczenie pierwszego odcinka. Po zapoznaniu się z nim wniosek jest prosty - poziomem przemocy przewyższa nie tylko Deadpool & Wolverine, ale i Wojnę bez granic.

Daredevil: Odrodzenie najbrutalniejszym projektem Marvela?

Scooper zaznacza, że pierwszy odcinek nowego Daredevila "nie daje chwili na oddech", ponieważ ukazywana w nim przemoc wręcz zaskakuje. Udostępnił również urywki ujęć z dokładną rozpiską minutową.

Potwierdził również, że Elektra z wersji Netflixa nie zostanie zastąpiona inną aktorką. Podejrzewa, że może dojść do jej cameo jeszcze w 1. sezonie Daredevil: Odrodzenie, ale nie jest to oficjalnie potwierdzone.

Daredevil: Odrodzenie - nowy spot

W nowej zapowiedzi serialu pojawia się kilka ujęć, których wcześniej nie widzieliśmy. Mamy krótki fragment walki Daredevila (Charlie Cox) z przestępczym półświatkiem, a także kolejne, krótkie ujęcia Franka Castle'a oraz White Tigera. Zobaczcie poniżej.

Daredevil: Odrodzenie - serial zadebiutuje 4 marca na platformie streamingowej Disney+.

