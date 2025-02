Kolejny serial komediowy Prime Video bez 2. sezonu. Lepko już nie będzie

fot. Prime Video

Komediowy serial Prime Video z motywem kradzieży, czyli Lepko, debiutował na platformie w 2024 roku. Pomimo solidnych recenzji (80% w serwisie Rotten Tomatoes) produkcja nie dostanie szansy na kontynuowanie historii.

Deadline poinformowało, że Prime Video zdecydowało się nie zamawiać 2. sezonu serialu Lepko. To już kolejna produkcja komediowa z tej platformy, która została anulowana. Wcześniej to samo spotkało The Pradeeps of Pittsburgh.

Lepko - opis fabuły

Trójka bohaterów (Margo Martindale, Chris Diamantopoulos, Guillaume Cyr) okazuje się... gangiem złodziei syropu klonowego. Ruth Landry (Martindale), twarda plantatorka syropu klonowego w średnim wieku, decyduje się na popełnienie przestępstwa, gdy biurokratyczne władze zagrażają jej zabraniem wszystkiego, co kocha. Łączy siły z porywczym bostońskim gangsterem (Diamantopoulos) i łagodnym francusko-kanadyjskim ochroniarzem (Cyr), by wspólnie z nimi przeprowadzić wielomilionowy napad na nadwyżkę syropu klonowego w Quebecu.

