Są plany na kinową adaptację Elden Ring! Tylko co z udziałem George'a R. R. Martina i Wichrami zimy?

Kiedy studio gier FromSoftware zapowiedziało, że przy tworzeniu ich nowej gry, Elden Ring, w tworzeniu świata pomoże George R. R. Martin, autor słynnej Gry o tron, fani pisarza mogli tylko westchnąć. Był to kolejny projekt poboczny, który miał dla autora większe znaczenie od wyczekiwanych przez wszystkich Wichrów zimy. Poza tym zajmuje się też doglądaniem adaptacji własnych dzieł, które realizuje HBO. Okazuje się, że GRRM może mieć jeszcze jeden projekt na oku...

Są plany na kinową adaptację Elden Ring!

Martina zapytano o to, czy byłby chętny na powrót do świata gier przy okazji Elden Ring 2. Chociaż o samej kontynuacji hitu FromSoftware nic nie powiedział, to odpowiedź udzielona IGN wskazała na inne plany:

Cóż. Nie mogę o tym wiele powiedzieć, ale są prowadzone rozmowy o stworzeniu filmu na podstawie Elden Ring.

Te informacje potwierdził niejako Hidetaka Miyazaki, czyli prezydent FromSoftware:

Nie widzę powodu, żeby odmówić powstaniu innej interpretacji lub adaptacji Elden Ring. - powiedział w wywiadzie dla The Guardian. - Uważam jednak, że ja osobiście oraz FromSoftware nie mamy wystarczających zdolności i wiedzy, żeby to zrobić. Do gry musiałby wkroczyć bardzo silny partner. Musielibyśmy zbudować z nim zaufanie i porozumienie w sprawie tego, co chcemy osiągnąć. Ale tak, jesteśmy na pewno zainteresowanie czymś takim.

Fani książek autora mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ ten przyznał, że w realizacji adaptacji Elden Ring stoi na przeszkodzie jedna rzecz:

Zobaczymy, czy film Elden Ring zostanie zrobiony i jaki będę mieć na niego wpływ. Nie wiem. Jestem kilka lat do tyłu z moją ostatnią książką, więc to również ogranicza ilość rzeczy, którymi mogę się zajmować

