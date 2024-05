Seriale 2024 - skasowane i zakończone tytuły. Nowa konstelacja, Yellowstone i Ty

fot. materiały prasowe

W najbliższym czasie musimy przygotować się na pożegnanie z wieloma lubianymi fabułami. Rozwijane przez lata wyjątkowe wątki i niezastąpieni bohaterzy sprawiają, że w niektórych przypadkach niezwykle ciężko będzie pogodzić się z informacją o zakończeniu historii. Lista produkcji, które to czeka, jest całkiem pokaźna i z pewnością zasmuci wytrwałych widzów.

2024 przyniesie masę finałowych sezonów. Końca doczekają się tytuły należące do chętnie oglądanych seriali obecnych czasów. Dotyczyć to będzie zarówno odcinkowych tasiemców skierowanych do młodzieży, jak i ciekawych fabuł dla dorosłych. Rozgoryczenie może pojawić się w przypadku zestawienia anulowanych tytułów. Wiele dobrze zapowiadających się produkcji niestety nie otrzymało szansy na dalszy rozwój akcji, co spotkało się z natychmiastową reakcją fanów.

W zestawieniu nie odnajdziecie popularnych Cobra Kai i Stranger Things, bo choć finałowe sezony są zapewnione, ich całościowe ukazanie przeciągnie się na 2025 rok.

Sprawdźcie, które produkcje zostały anulowane i jakie seriale zamkną przedstawianą opowieść jeszcze w 2024. Czy są wśród nich Wasi ulubieńcy? Jeśli tak, to mamy nadzieję, że zbliżające się finały będą stanowić piękne zwieńczenie historii.

Seriale 2024 - skasowane tytuły

Jeszcze żyję – dwa sezony

Seriale 2024 - zakończone tytuły