Seriale Playera w Max? To odpowiedź platformy na strajk aktorów i scenarzystów

foto. naEKRANIE.pl

Reklama

W Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie trwa strajk aktorów i scenarzystów, którzy domagają się m.in. podwyżek pensji. W związku z tym stanęły prace na wszystkich planach zdjęciowych. Premiery wielu filmów zostały już przesunięte na przyszły rok lub zniknęły z kalendarzy wytwórni. Telewizje i kanały streamingowe już wiedzą, że w nadchodzącej jesiennej ramówce nie pokażą wielu seriali. Jak na razie nic nie zapowiada, by ta sytuacja została szybko rozwiązana. Co za tym idzie, studia i należące do nich serwisy streamingowe muszą się ratować i szukać kontentu poza USA. Podobno platforma Max chce posiłkować się serialami Playera, które są dla nich dostępne po połączeniu się Discovery z Warner Bros.

Tym pomysłem amerykańskiego giganta (chyba niechcący) podzielił się na antenie prowadzący poranny program Dzień dobry TVN Wakacje Robert Stockinger w czasie rozmowy z aktorką Izabellą Miko.

Prawda jest taka, że każda trudna sytuacja budzi jakieś alternatywne rozwiązania, szczególnie w takiej branży, która nie znosi pustki. Dlatego nasi koledzy z amerykańskiego serwisu Max, czyli odpowiednika polskiego HBO Max, zwrócili się do nas z prośbą o to, czy mogą wyemitować polskie seriale, na przykład Chyłkę, Skazaną czy Szadź, i pomożemy

powiedział Stockinger

chyłka

Zapytaliśmy o to biuro prasowe HBO Max w Polsce. Dowiedzieliśmy się jedynie, że wciąż trwają negocjacje i nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Pytanie, czy to prowadzący wyszedł przed szereg, czy po prostu firma nie chce się tym chwalić i czeka, aż Amerykanie ogłoszą to jako pierwsi.

Platforma Player oprócz produkcji przytoczonych przez prowadzącego – Chyłki, Skazanej i Szadzi – wyprodukowała jeszcze takie seriale jak: Behawiorysta, Żywioły Saszy - Ogień, Pajęczyna, Nieobecni, Pati czy debiutujące w tym tygodniu Lipowo. Zmowa milczenia. Nie wiemy, czy Max weźmie wszystkie te produkcje, czy tylko kilka wybranych.