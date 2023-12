Najlepsze seriale ostatnich 5 lat. Takiego podium można się było spodziewać

Reklama

Od 2019 do końcówki 2023 roku mieliśmy przyjemność czerpać radość z masy intrygujących odcinkowych produkcji. Choć ciężko się nie zgodzić, że zalazły nas również fantastyczne filmowe fabuły, na wrażenia związane z serialami, nie mogliśmy narzekać. Wręcz przeciwnie – te pięć lat przyniosło nam wiele kultowych tworów, wśród których znalazły się produkcje, które przedarły się do list najbardziej ikonicznych seriali wszech czasów. Dziś rzucimy okiem na niedawno debiutujące odcinkowe twory, które zasługują na miejsce w rankingu tych najlepszych z ostatnich pięciu lat.

A wybierać w czym jest! Mnóstwo interesujących seriali kradło naszą uwagę i wzbudzało ogromne zaciekawienie z każdym kolejnym odcinkiem. Ciężko sobie wyobrazić minionych lat bez The Mandalorian, Lokiego czy Rodu Smoka. A to przecież tylko garstka uwielbianych przez widzów na całym świecie nowszych seriali.

Zapraszamy do galerii z najlepszymi odcinkowymi produkcjami, które ukazywały się w przeciągu ostatnich pięciu lat. Zestawienie powstało na portalu internetowym Ranker, który to zajmuje się tworzeniem specjalnych rankingów. Na kształt zestawień mają wpływ użytkownicy serwisu. To dzięki ich głosom można wyłonić zwycięzców fascynujących, popkulturowych starć.

Najlepsze seriale ostatnich 5 lat - miejsca 60-31

60. Awantura

Najlepsze seriale ostatnich 5 lat - miejsca 30-1