Czy to niespodzianka szykowana przez Microsoft? Ten przeciek może zdradzać, jaka gra zostanie wkrótce ujawniona

Już 23 stycznia odbędzie się prezentacja Xbox Developer Direct 25, w której trakcie zobaczymy materiały z czterech produkcji. Na pewno pojawią się tam Doom: The Dark Ages, Clair Obscur: Expedition 33 oraz South of Midnight. Dodatkowo pokazany zostanie także czwarty, nieujawniony jeszcze tytuł. Do sieci trafił interesujący przeciek, który może zdradzać, czego powinniśmy się spodziewać.

Alan Feely z serwisu VGT Gaming News opublikował na swoim profilu w serwisie X film, na którym nagrano powstawanie kilku szkiców. Widzimy na nich grafiki z Doom: The Dark Ages, South of Midnight oraz Clair Obscur: Expedition 33, na końcu zaś pojawia się Ryu Hayabusa, a więc protagonista serii Ninja Gaiden oraz jeden z grywalnych wojowników w Dead or Alive. Istnieje więc szansa, że już w najbliższy czwartek zobaczymy jakąś produkcję z tym bohaterem.

Wiarygodności doniesieniom dziennikarza dodaje fakt, że już wcześniej w sieci można było natknąć się na przecieki sugerujące, że Microsoft zamierza zapowiedzieć nową odsłonę popularnej, japońskiej serii. W opis ten wpisywałoby się zarówno kolejne Ninja Gaiden, jak i Dead or Alive. Warto również przypomnieć, że nowe Ninja Gaiden zapowiedziano w grudniu 2024 roku, jednak było to "tylko" dwuwymiarowe Ragebound. Niewykluczone, że będzie to jedynie swego rodzaju przystawka przed kontynuacją głównej serii.