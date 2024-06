Wystartował serwis Max. Jak przenieść subskrypcję HBO Max?

Fot. HBO

Serwis Max jest już online, więc mamy to samo, co mieliśmy w HBO Max, ale w nowej odsłonie oraz z dodatkowymi treściami (między innymi tytuły TVN i Discovery). Wielu nurtuje kwestia, co z dotychczasowymi opłatami, jakie subskrybenci opłacali za serwis HBO Max. Czy to pozostaje bez zmian? Zwłaszcza w kwestii osób, które mają 33% zniżki na zawsze i płaciły 19,99 zł. Czy one muszą zmieniać subskrypcję na nową? Już tłumaczymy.

Max - jak przenieść subskrypcję HBO Max?

Gdy otworzymy platformę Max w aplikacji lub w przeglądarce (jeśli wpiszemy hbomax.com automatycznie przekieruje nas na max.com), trzeba będzie się ponownie zalogować na nasze konto. Gdy to już zrobimy, serwis poprosi o akceptację nowego regulaminu użytkowania Maxa - jak w każdym portalu musimy to zaakceptować. Ta formalność nie ma żadnego wpływu na to, co dzieje się dalej z subskrypcją.

I tyle. Na tym kończy się cały proces, który jest w pełni automatyczny. Po zaakceptowaniu regulaminu, mamy dokładnie taką samą subskrypcję, jaką mieliśmy w HBO Max za taką samą cenę. Jeśli więc mieliśmy zniżkę 19,99 zł za miesiąc na zawsze, ona pozostanie aktywna dopóki będziecie co miesiąc ją opłacać, czyli na tej samej zasadzie, jak do tej pory. Cechy subskrypcji pozostają bez zmian, więc nadal mamy dostęp do jakości obrazu w 4K (jeśli dany tytuł ją ma), Dolby Vision czy dźwięku Dolby Atmos.

Sam serwis Max oferuje trzy różne pakiety dla nowych subskrybentów. Jakie ceny pakietów w Max? Oznacza to, że dotychczasowi użytkownicy HBO Max płacący w promocji 19,99 zł za miesiąc mają ten nowy pakiet Premium, za który każdy zakładający teraz konto zapłaci 49,99 zł miesięcznie. Obecnie najtańszy pakiet z reklamami kosztuje 19,99 zł i taki mogą wykupić nowi użytkownicy.

Wszystkie cechy naszego konta także zostały przeniesione, więc tytuły w "moja lista", historia oglądania oraz profile są takie same jak do tej pory. Każdy użytkownik możne sprawdzić, ile płaci klikając w zakładkę subskrypcja. Wówczas wygląda to tak:

fot. zrzut ekranu

Przypomnijmy, że najbliższą nowością w serwisie jest 2. sezon Rodu smoka, który wystartuje 17 czerwca.