Seth Rogen nie lubi filmów MCU. The Boys sukcesem dzięki nim

materiały prasowe

Seth Rogen to nie tylko znany aktor, ale przede wszystkim fan komiksów i producent, który pracował przy takich serialach jak Preacher, The Boys oraz Niezwyciężony. W rozmowie z Total Film padł jednak temat filmów MCU tworzonych przez Marvel Studios. Okazuje, że Seth Rogen za nimi nie przepada.

Seth Rogen nie lubi MCU

- Uważam, że Kevin Feige to błyskotliwy gość. Wielu zatrudnionych przez niego filmowców to wielkie talenty. Jako jednak ktoś, kto nie ma dzieci... te produkcje po prostu są skierowane do dzieci. Czasem o tym zapominam, więć zdarzało się, że to obejrzałem jako dorosły człowiek bez dzieci i wychodzi z tego wniosek: to po prostu nie dla mnie.

Przyznaje jednak, że to dzięki filmom MCU jego serial The Boys jest tak interesujący dla ludzi i w ogóle istnieje. Chodzi o to, że stanowi alternatywę skierowaną tylko do dorosłych widzów i to pozwoliło stać się tak wielkim globalnym hitem.

The Boys - kolejny sezon jest w produkcji. Premiera w 2023 roku.