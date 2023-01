The Boys - teaser z 4. sezonu. Wzrost notowań Homelandera i Vought

fot. Amazon Prime Video

Fani The Boys niecierpliwie czekają na 4. sezon wielkiego hitu Amazon Prime Video. Nie ma wyznaczonej daty premiery, ponieważ wciąż trwają prace na planie nad nową serią, które według plotek mają potrwać do marca 2023 roku. To oznacza, że widzowie powinni się spodziewać powrotu serialu najwcześniej jesienią 2023 roku.

W nadchodzącym sezonie zobaczymy kilka nowych twarzy. W obsadzie pojawią się Rosemarie DeWitt, która sportretuje matkę Hughiego, Rob Benedict, Elliot Knight, Jeffrey Dean Morgan, Susan Heyward (zagra Sister Sage) oraz Valorie Curry (jako Firecracker). Ponadto do roli ojca Hughiego powróci Simon Pegg, który zakończył zdjęcia 19 stycznia, o czym poinformował za pomocą Instagrama. Napisał, że jest dumny będąc częścią tego serialu. Będzie też tęsknić za wszystkimi, a 4. sezon ma być szalony. Zobaczcie poniżej.

fot. Instagram

W sieci pojawił się teaser 4. sezon, w którym pojawia się Ashley Barrett (Colby Minifie). Jako nowa dyrektorka generalna Vought International omawia ostatnie osiągnięcia firmy. Podkreśla, że aprobata dla poczynań Homelandera jest ogromna. Dodaje, że znowu trwają poszukiwania nowych członków Siódemki, aby wypełnić miejsce po Queen Maeve (Dominique McElligott), którą uważa się za poległą superbohaterkę oraz Starlight (Erin Moriarty), która zdradziła Vought. Z kolei Black Noir (Nathan Mitchell) według tych doniesień znajduje się na misji. Firma ma też nowe hasło reklamowe. Zobaczcie poniżej.

The Boys 4 - zdjęcia

The Boys - Sister Sage (Susan Heyward)

Przypomnijmy, że w 2023 roku będzie mieć premierę spin-off The Boys pt. Gen V, którego dokładna data debiutu jeszcze nie została ujawniona. Historia skupi się na życiu młodych superbohaterów uczęszczających do ekskluzywnego college'u prowadzonego przez Vaught International. Studenci będą sprawdzać swoje fizyczne, seksualne i moralne granice, walcząc o jak najlepsze miejsce w uniwersyteckim rankingu.

W obsadzie produkcji znajdują się Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert, Jason Ritter i Patrick Schwarzenegger.