The Authority - film zapowiedziany. Odpowiedź DC na The Boys? Anty-Liga Sprawiedliwości

Fot. DC COMICS

Ogłoszono, jakie projekty powstaną w ramach pierwszego rozdziału DCU. James Gunn i Peter Safran planują stworzyć całkiem nowe superbohaterskie uniwersum, w którym pojawi się wiele znanych twarzy, takich jak Superman i Batman. Jednak najbardziej zaskakujący jest fakt, że twórcy postanowili przedstawić widzom kilka dość niszowych i nieznanych postaci. Wśród nich jest jeden wyjątkowy tytuł, który może zachwycić fanów The Boys - nazywa się The Authority.

W The Authority poznamy grupę superbohaterów, która podobnie jak postacie z The Boys jest gotowa na ekstremalne rozwiązania w imię dobrych intencji. Będą przekraczać granice, które większość herosów nie byłaby w stanie. James Gunn przyznał portalowi Collider, że czuje niezwykłą pasję względem tego projektu i naprawdę ciężko pracuje ze scenarzystami, by urzeczywistnić swoją wizję. Jego zdaniem, to ma być wielki film.

The Authority

Bohaterowie The Authority pochodzą z komiksów WildStorm. Są to cyniczni, brutalni i pragmatyczni superbohaterowie, często uznawani za anty-Ligę Sprawiedliwości. Stworzył ich Warren Ellis. Ten zespół superboharerów jest gotowy by krzywdzić, okaleczać i zabijać swoich wrogów, gdy tylko jest to możliwe.