Sex Education 4 - kolejny członek obsady odchodzi. Kto tym razem?

fot. IMDB.com

Sex Education to popularna produkcja, którą można obejrzeć na Netflixie. Kolejny członek obsady odchodzi przed premierą 4. sezonu. Tanya Reynolds, która wcielała się w Lily od początku serii, nie zagra już w serialu.

Ta informacja pojawiła się niedługo po tym, jak Patricia Allison także ogłosiła swoje odejście. Aktorka zagrała główną rolę w hicie Bridgertonowie z Netflixa, który prawdopodobnie będzie teraz dla niej priorytetem.

Sex Education - SPOILER nie powróci w obsadzie 4. sezonu

Sex Education - Tanya Reynolds nie zagra w 4. sezonie

Tanya Reynolds skomentowała swoje odejście z obsady serialu Sex Education dla UK Radio Times w ten sposób:

Nie wracam, co jest smutne, bardzo. To jednak naturalny rozwój rzeczy dla takich programów, w których jest duża obsada i wielu bohaterów. Część postaci z większym stażem musi odejść, by ustąpić miejsca nowym, co jest właściwe i powinno się wydarzyć.

