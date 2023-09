Sex Education - plakaty 4. sezonu. Orgazm goni orgazm - do końca. Serialu

Netflix

Sex Education nadchodzi wielki krokami. Wcześniej ogłoszono, że zbliżający się 4. sezon jest zarazem ostatnim. Tym razem w ramach promocji opublikowano plakaty bohaterów przeżywających orgazm. W pełni w stylu tego serialu. Kinomaniacy na pewno kojarzą podobne podejście z promocji kontrowersyjnego filmu Nimfomanka.

Sex Education - galeria

Sex Education - sezon 4

Sex Education - o czym jest 4. sezon?

Tak prezentuje się opis fabuły wg. Netflixa:

Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…

Sex Education - premiera 4. sezonu w platformie streamingowej Netflix już 21 września.