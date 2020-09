Sex Education - ruszyły prace na planie 3. sezonu serialu Netflixa

Źródło: materiały prasowe

Sex Education cieszy się popularnością wśród widzów, więc nic dziwnego, że postanie 3. sezon. Zdjęcia miały rozpocząć się w maju 2020 roku, ale zostały opóźnione przez koronawirusa. Teraz Netflix oficjalnie poinformował, że prace na planie ruszyły w Wielkiej Brytanii.

Wcześniej pojawiły się informacje, że twórcy musieli dokonać kilku zmian w scenariuszu, by dopasować serial do zasad bezpieczeństwa na czele z dystansem społecznym, co na pewno stanowi wyzwanie dla serialu, który porusza taką tematykę. Zobaczcie wideo, które informuje o rozpoczęciu prac:

https://twitter.com/NetflixUK/status/1303724990521634817

https://twitter.com/NetflixPL/status/1303727501349392387

Zobacz także:

W obsadzie powrócą: Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison i Alistair Petrie.