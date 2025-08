Naomi Novik i oszałamiająca podróż przez krainy baśni i fantasy, mity i historię

Rebis

Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 12 sierpnia premierę zbioru opowiadań Naomi Novik, w którym znajdą się opowiadania osadzone w światach wykreowanych w jej powieściach.

W zbiorze Głęboko pogrzebany i inne opowiadania Naomi Novik zabiera nas w oszałamiającą podróż przez znane z poprzednich jej książek krainy baśni i fantasy, mity i historię. Powracamy do świata Temeraire’a – dowiadujemy się, co się stało w starożytnym Rzymie, kiedy Marek Antoniusz zaopiekował się smoczycą, i poznajemy alternatywną wersję Dumy i uprzedzenia, w której Elizabeth Bennett służy jako kapitan w Korpusie Powietrznym. Powracamy do świata Scholomance, gdzie czarownica Beata musi stawić czoło aroganckiej współlokatorce

Poznajemy inną wersję historii znanej z Mocy srebra. W opowiadaniach Novik napotkamy także między innymi niekonwencjonalnych piratów z okresu regencji, Ariadnę strzegącą swojego brata Minotaura w Labiryncie, żołnierzy korzystających z magicznego czajniczka w okopach pierwszej wojny światowej i Irene Adler poszukującą Sherlocka Holmesa po upozorowaniu przez niego śmierci przy wodospadzie Reichenbach…

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania - okładka książki

Źródło: Rebis

Naomi Novik - o autorce

Naomi Novik urodziła się w Nowym Jorku. Jej matka jest Polką. Wychowała się na polskich bajkach, opowieściach o Babie-Jadze oraz książkach Tolkiena. Za Smoka Jego Królewskiej Mości otrzymała nagrody Comptona Crooka i Johna W. Campbella oraz nominację do nagrody Hugo, a za pierwsze trzy tomy cyklu o Temerairze – nagrodę Locusa za najlepszy debiut. Oprócz dziewięciu tomów tej serii opublikowała powieść fantasy Wybrana (REBIS, 2015), która zdobyła nagrody Nebula i Locusa oraz nominację do Hugo. Prawa do ekranizacji cyklu o Temerairze zakupił Peter Jackson, reżyser Władcy pierścieni i Hobbita, a prawa do Wybranej nabyła wytwórnia Warner Bros. Na zaproszeniomu We Dydawniczego REBIS Naomi Novik odwiedziła Polskę w 2008 i 2015 roku.