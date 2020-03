Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - prace wstrzymane przez koronawirusa. Kwarantanna reżysera

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że rozpoczęły się prace na planie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, przyszłorocznej odsłony MCU. Jak donosi jednak portal Hollywood Reporter, działania pierwszej ekipy zostały w chwili obecnej wstrzymane. Powodem takiego obrotu spraw jest koronawirus, który coraz częściej daje o sobie znać w Australii - to właśnie tam powstały pierwsze zdjęcia do filmu Kinowego Uniwersum Marvela.

Według doniesień dziennikarzy reżyser Destin Daniel Cretton po wizycie u lekarza otrzymał polecenie, aby poddać się kwarantannie. Co prawda filmowiec nie przejawia żadnych objawów choroby, ale na świat właśnie przyszło jego dziecko - Cretton postanowił więc profilaktycznie nie narażać własnej rodziny, która razem z nim przebywa w Australii. Niedługo będziemy znali także wyniki jego testu na obecność koronawirusa.

Nie oznacza to jednak całkowitego wstrzymania prac na planie. W tej chwili nie działa jedynie pierwsza ekipa; druga funkcjonuje zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. O rozwoju sprawy będziemy Was informować na bieżąco.

Tymczasem New York Times donosi, że jeszcze w tym roku na amerykańskim rynku ukaże się samodzielna seria komiksowa Shang-Chi, która położy podwaliny pod przyszłoroczną odsłonę MCU. Pracują nad nią nagrodzony Eisnerem scenarzysta Gene Luen Yang i rysownicy Dike Ruan i Philip Tan. Poniżej zobaczycie okładkę pokazującą nowy strój herosa, natomiast opis opowieści prezentuje się następująco:

W nowej serii walka Shanga-Chi o sprawiedliwość będzie zderzać się z jego przeszłością. Kiedy heros wróci do gry, nikt nie będzie gotowy na to, co zostanie wypuszczone. Na plecach bohater będzie czuł oddech powstałej na nowo sekretnej grupy jego ojca, a równowaga sił w tej historii pełnej dziedzictwa, wątków rodzinnych i zdrady zostanie zachwiana.

Źródło: Marvel

Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma wejść na ekrany kin 12 lutego przyszłego roku.