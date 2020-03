Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - Fin Fang Foom pojawi się w MCU?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedługo po ogłoszeniu powstania filmu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, fani Marvela zaczęli zastanawiać się, czy w produkcji zobaczą postać smoka imieniem Fin Fang Foom.

Plotka pochodzi od Daniela Richtmana (niezłe źródło informacji, ale wciąż należy traktować z przymrożeniem oka), który potwierdza pojawienie się w filmie Fin Fang Fooma, postaci odgrywającej ważną przecież rolę w komiksach o Shang-Chi. Postać ta po raz pierwszy pojawiła się w Strange Tales i pochodzi z planety Kakaranathara. Początkowo smok z kosmosu zmagał się z Iron Manem, ale dzięki temu ma też silny związek z Mandarynem i dziesięcioma pierścieniami, a jak dobrze wiemy, postać ta także pojawi się w filmie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Na razie niestety jedyne na co możemy liczyć w kontekście tego filmu, to liczne pogłoski i doniesienia, ale jeśli część z nich się sprawdzi, to możemy oczekiwać naprawdę interesującego widowiska.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zadebiutuje na ekranach polskich kin 12 lutego przyszłego roku.