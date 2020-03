Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - pierwsze zdjęcia z planu filmu MCU

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings będzie jednym z projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Tym samym będzie to też pierwszy samodzielny film o superbohaterze z Azji. W głównej roli wystąpi Simu Liu. W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że podobnie jak w komiksach, Shang-Chi jest synem globalisty z Chin, który swoje potomstwo trzymał w odosobnieniu i w zamknięciu na świat zewnętrzny. Jego syn, szkolił się w sztukach walk i rozwinął niezwykłe umiejętności.

Teraz w sieci znalazły się pierwsze zdjęcia z planu produkcji, które przedstawiają tajemniczą postać w kostiumie. W sieci fani spekulują, że może to być Mandaryn, którego obecność w tej produkcji jest potwierdzona lub właśnie tytułowy bohater. Na razie jednak same zdjęcia muszą nam wystarczyć. Zobaczcie:

BREAKING: The first photos from the set of #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings have been revealed! (via @7NewsAustralia) pic.twitter.com/BxjUkVKtU4 — MCU Direct (@MCU_Direct) March 12, 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film trafi do kin w USA 12 lutego 2021 roku.