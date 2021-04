Shang-Chi - nowe grafiki dają świetny wgląd w wizerunek bohaterów. Są pierścienie

Marvel

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni to kolejny film MCU, który wprowadzi wiele nowości do uniwersum. Jeszcze nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych materiałów wypuszczonych przez Marvel Studios. Wszystko przez opóźnienia wywołane pandemią koronawirusa i brakiem pewności, co do terminu premiery. Wydaje się jednak, że przesunięcie daty na wrzesień 2021 roku, będzie ostateczny i niebawem wreszcie ruszy kampania promująca widowisko.

Do tego czasu fani mogą zaspakajać swoją ciekawość za sprawą grafik dołączonych do zabawek i figurek związanych z filmem. W tym przypadku mamy zabawki z serii Marvel Legends, które ze szczegółami odwzorowują postaci z filmu. Na tyle opakowania mamy też dokładną grafikę w wysokiej rozdzielczości, zatem możemy zobaczyć bohaterów oraz ich kostiumy i wyposażenie. Prócz tytułowego bohatera, widzimy także Xialing, Death Dealera, a także Mandaryna (Wenwu). Najciekawszym elementem zdają się być pierścienie umieszczone na przedramionach postaci. W komiksach była to potężna biżuteria zakładana tradycyjnie na palcach antagonisty, ale widzimy tutaj ciekawą zmianę. Znajdujące się przy produktach opisy potwierdzają, że Wenwu będzie ojcem Shanga-Chi oraz Xialing. Z kolei Death Dealer opisywany jest jako jeden z najgroźniejszych przeciwników, z jakimi zmierzył się Shang-Chi. Zobaczcie:

https://twitter.com/ShangChiBR/status/1380601608413777921

https://twitter.com/ShangChiBR/status/1380629212466384898

https://twitter.com/ShangChiBR/status/1380623446481190916

W obsadzie superprodukcji są Simu Liu, Akwafina, Tony Leung, Florian Munteanu i Michelle Yeoh. Za kamerą stoi Destin Daniel Cretton. Autorem scenariusza jest Dave Callahan.

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni - film ma trafić do kin w USA 3 września 2021 roku.