Shazam 2 - reżyser filmu udostępnił świetny, fanowski plakat filmu, będący popkulturowym crossoverem

fot. Warner

Shazam! Fury of the Gods to jeden z szykowanych projektów w ramach tworzonego przez Warner Bros DCEU. W sieci fani prześcigają się w spekulacjach dotyczących tego, kogo ze świata DC możemy zobaczyć w produkcji oprócz tytułowego bohatera. Nawiązując do tej sytuacji reżyser filmu David F. Sandberg zamieścił w sieci świetny fanowski plakat autorstwa Cory'ego MacLeana w stylu Avengers: Endgame. W nim obok Shazama występują choćby bohaterowie MCU, Luke Skywalker, John Wick oraz Mechagodzilla. Grafikę możecie obejrzeć poniżej.

Wiadomo, że w filmie pojawią się na pewno Zachary Levi jako tytułowy bohater, Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), Grace Fulton (Mary Bromfield), Ian Chen (Eugene Choi), Jovan Armand (Pedro Peña), Faithe Herman (Darla Dudley) oraz Adam Brody, Michelle Borth, Ross Butler, D.J. Cotrona i Meagan Good, grający starsze wersje rodzeństwa Billy'ego z supermocami.

Shazam: Fury of the Gods ma wejść na ekrany kin 2 czerwca 2023 roku.