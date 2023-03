Shazam! Gniew bogów - krytycy dzielą się pierwszymi reakcjami. Czy jest na co czekać?

fot. Warner Bros.

Shazam! Gniew bogów to kontynuacja dobrze przyjętego filmu z 2019 roku na podstawie komiksów DC. W filmie Billy/Shazam kontynuuje swoje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny z mocami. Razem bronią miasta przed przestępczością. Pewnego dnia jednak na ich drodze stają Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.

Premiera zbliża się wielkimi krokami, a teraz mamy pierwsze opinie krytyków, którzy mieli okazję zobaczyć pierwsze pokazy produkcji. Czy będzie to godna kontynuacja?

Shazam! Gniew bogów - pierwsze opinie

Prowadzący The Movie Podcast, opisał film jako "ekscytującą" i "supermocną zabawę". Jest to wciągająca jego zdaniem historia, którą warto oglądać w gronie rodziny. Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer i Dijmon Hounsou są dla niego wyróżniającymi się postaciami. Eric Eisenberg z CinemaBlend stwierdził także, że to godna kontynuacja, która wygrywa emocjami, postaciami i pozytywną energią. Nie jest to nic przełomowego w gatunku, ale jego zdaniem ilość niespodzianek i wrażliwość przyciąga, a także sporo jest kreatywnych i ekscytujących scen akcji z udziałem potworów.

Courtney Howard z Variety zwraca uwagę, że jest to "super solidna zabawa z naprawdę inteligentną mieszanką rozrywki, wrażliwości i bohaterstwa". Natomiast Jamie Broadnax przyznała, że drugi Shazam! ma jeszcze więcej akcji, ale też więcej przekonujących złoczyńców i skomplikowanego antybohatera.

Pojawiła się nawet opinia Jamesa Gunna na temat filmu, czyli nowego szefa DCU. Zobaczcie:

O negatywne opinie bardzo trudno, chociaż w mniej pozytywnym tonie wypowiedział się nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński, który również miał okazję zobaczyć film. Oto jego opinia na temat produkcji:

Druga część przygód Shazama jest dużo poważniejsza niż poprzednia, przez co trochę traci swój unikalny charakter. Jakby reżyser David F. Sandberg przypomniał sobie, że jego ulubionym gatunkiem jest horror, i starał się skierować serię w mroczniejszą stronę.

Gabriella Geisinger z Digital Spy chwali humor i klimat, ale uderza w fatalnie wyglądający akt końcowy zniszczony przez ,okropne CGI. Ostatecznie większość krytyków jest zdania, że to udany sequel o rodzinie bohaterów, który dostarcza dużych emocji. Jest znowu trochę horrorowych wstawek, ale wciąż zachowana jest dziecięca radość i urok rodziny. Nic przełomowego, ale po prostu świetna zabawa.

