DC - reżyser zaskakuje. Shazam! 2 będzie "Mini-Avengersem"

David Sandberg - reżyser obu filmów o Shazamie - w wywiadzie z portalem GamesRadar skomentował, że nowa część serii, czyli Gniew bogów, będzie przypominać widowisko o Avengersach na mniejszą skalę. W jaki sposób? Chodzi o ilość bohaterów na ekranie. Zobaczcie pełen komentarz filmowca poniżej i przekonajcie się sami.

Reżyser w rozmowie z GamesRadar przyznał też, że sequel ma do dyspozycji więcej zasobów niż jedynka, dzięki czemu może wreszcie konkurować z innymi superbohaterskimi produkcjami.

DC - jak Shazam! 2 będzie przypominać film o Avengersach?

David Sandberg porównał Shazama! 2 do filmu Avengersach, ponieważ musieli "zmieścić" wielu bohaterów i złoczyńców w jednym filmie:

To jak "mini-Avengers" film... Tak to widzę, ponieważ mamy tak wielu bohaterów. Są herosi, są złoczyńcy, są potwory. To dużo do zapakowania w jednym filmie. I to skomplikowane: kręcenie i zainscenizowanie do 11 postaci w jednej scenie... Gdzie ich wszystkich poustawiasz? To naprawdę trudne!

Shazam! 2 - zdjęcia

Shazam! Gniew bogów - zdjęcie

W sequelu powróci Zachary Levi jako tytułowy superbohater oraz Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy Freeman, Meagan Good jako Darla, Ross Butler jako Eugene, Grace Fulton jako Mary, DJ Cotrona jako Pedro i Adam Brody jako starszy Freddy. Dołączą do nich Rachel Zegler oraz Helen Mirren i Lucy Liu jako nikczemne córki Atlasa.

Shazam! Gniew bogów - premiera filmu w polskich kinach 17 marca 2023 roku.