Shazam! Gniew bogów online w HBO Max. Spekulacja o dacie premiery

Warner Bros.

Jak słusznie zauważa portal thedirect, sytuacja z filmem Shazam! Gniew bogów jest podobna do Black Adama. Oba miały rozczarowujące otwarcie w box office i duże spadki frekwencji. Film Dwayne'a Johnsona pojawił się w HBO Max aż 56 dni po premierze kinowej, więc nie jest wykluczone, że z Shazamem! 2 będzie podobnie.

Shazam! Gniew bogów - kiedy w HBO Max?

Portal zakłada więc, że 56 dni mogłoby być także aktualne w kwestii premiery Shazama! 2 w HBO Max. To przełożyłoby się na premierę 12 maja i uważają oni, że to realistyczna data. Zwłaszcza, że zanotował on na wstępie słabsze wyniki, niż Black Adam, więc nie jest wykluczone, że ta premiera może odbyć się nawet szybciej.

Na pewno odbędzie się to jakiś czas po 18 kwietnia, gdy Shazam! 2 trafi do platform VOD, czyli takich, w których płaci się za dostęp do filmu. Nastąpi to 32 dni po premierze kinowej, więc bardzo szybko. Producenci wiedzą, że na ekranach kin nie zarobią.

Na ten moment kwestia HBO Max jest spekulacją. Czekamy na oficjalne ogłoszenie daty premiery w HBO Max.