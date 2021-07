She-Hulk - Jameela Jamil potwierdza rolę. Wrzuca wideo z prób choreografii sceny walki

fot. NBC

Portal The Illuminerdi po raz kolejny okazał się sprawdzonym źródłem. Sama Jameela Jamil potwierdziła ich doniesienia o tym, że gra w serialu She-Hulk. Wrzuciła do sieci wideo, w którym pracuje z kaskaderami. Sama wyraźnie jest podekscytowana tym, że wkroczyła do MCU.

Co prawda, aktorka nie wyjawia nic o swojej roli, w plotce mówiono, że wciela się w czarny charakter znany z komiksów imieniem Titania. W wersji MCU ma być ona influencerką w stylu Kardashianek z mroczną stroną. Jej mocami są supersiła i nadludzka wytrzymałość oraz odporność. Nie wiadomo, skąd będzie mieć moce w serialowej wersji.

W obsadzie serialu są Tatiana Maslany jako Jennifer Walter / She-Hulk, Renee Elise Goldsberry jako Amelia, Mark Ruffalo jako Bruce Banner / Hulk, Gigner Gonzaga jako najlepsza przyjaciółka Jennifer oraz Tim Roth w roli superzłoczyńcy znanego jako Abomination. Roth wcześniej grał tę rolę w filmie Incredible Hulk.

She-Hulk - prace na planie trwają. Premiera w 2022 roku tylko na platformie streamingowej Disney+.