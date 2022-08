She-Hulk - Marvel miał jeden warunek jeśli chodzi o Daredevila. Jameela Jamil o swojej postaci

Fot. Materiały prasowe

W pierwszym odcinku serialu Mecenas She-Hulk na chwilę pojawia się Titania grana przez Jameelę Jamil. Aktorka zdradziła, że w niektórych odcinkach zobaczymy ją w roli głównego zagrożenia dla She-Hulk. Aktorka zapowiada, że jej pojawienie się w następnym etapie historii wprowadzi chaos i kłopoty w życiu Jennifer, a także, że będzie Titania testować jej granice. Ma to nastąpić w 5. oraz 6. odcinku, kiedy to Titania udowodni, że doskonale wie gdzie nacisnąć, żeby zabolało jej przeciwniczkę.

Aktorka odniosła się też do tematu feminizmu i głosów, że serial jest "anty-męski". Przeczy temu i dodaje, że chce, aby wszyscy byli po jednej stronie.

Nie jesteśmy przeciwniczkami mężczyzn. Chcemy ich po naszej stronie i myślę, że dlatego relacja między Jen a Hulkiem jest tak ważna, by pokazać, że szukamy partnerstwa. Szukamy kogoś, na kim możemy się oprzeć, kiedy ich potrzebujemy. A chłopcy w tym serialu są fenomenalni. A poza tym, to ja gram toksyczną mizoginistkę, a jestem kobietą. I myślę, że rozmawiamy o całym spektrum tego zjawiska i nie wytykamy nikogo palcami. Nie próbujemy nikogo zrazić. Próbujemy wskazać, jaka jest prawda.

Mecenas She-Hulk

Daredevil pojawi się w serialu Mecenas She-Hulk i ponownie grany będzie przez Charliego Coxa. Jego rola w produkcji wciąż trzymana jest w tajemnicy, ale otrzymaliśmy kilka ciekawostek dotyczących jego powrotu. Tatiana Maslany, odtwórczyni głównej roli powiedziała wcześniej, że jego powrót będzie "niesamowity", a fani "naprawdę szczęśliwi". Główna scenarzystka, Jessica Gao dodała też wtedy, że dostaniemy "luźniejszą stronę" Daredevila i właśnie ten aspekt będzie rozwijany w serialu. Teraz jednak rzuca nowe światło na powrót tej postaci.

Gao ujawnia, że kierownictwo Marvel Studios nie miało żadnych konkretnych zasad dotyczących wykorzystania postaci.

Zazwyczaj jak to robią, to raczej pozwalają nam zaproponować co chcemy zrobić, niż dają nam wytyczne. Kiedy po raz pierwszy powiedzieli nam, że możemy go wykorzystać, nie mogliśmy w to uwierzyć. A gdy wymyśliliśmy historię i to, co chcieliśmy, żeby zrobił, fakt, że wciąż nie mówili "nie", był dla nas szokujący.

Twórczyni dodała, że jedynym warunkiem była pełna kontrola nad kostiumem Daredevila. Wiedzieli w Marvel Studios dokładnie, jak ma wyglądać kostium i chcieli mieć tutaj pełną kontrolę nad jego przedstawieniem.