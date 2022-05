She-Hulk - jest polski tytuł; jak Wam się podoba? Porównanie do Fiony tworzy nawet HBO Max

Marvel/Disney+

She-Hulk: Attorney at Law najpierw otrzymała pierwszy zwiastun, a teraz swój oficjalny polski tytuł. I tak produkcja Disney+ zadebiutuje w naszym kraju jako Mecenas She-Hulk, co ujawnia zamieszczona poniżej rodzima wersja trailera. Jesteśmy niemal pewni, że takie tłumaczenie może nie spodobać się części z Was, choć z drugiej strony wydaje się ono całkowicie naturalne, jeśli weźmiemy pod uwagę drugi człon angielskiego tytułu.

Nie tak znowu mała część komentatorów w sieci porównuje tytułową bohaterkę serialu MCU do Fiony z filmowej serii Shrek. Cóż, wygląda na to, że podobieństwo na tym polu zauważył nawet brazylijski oddział HBO Max, który w swoich mediach społecznościowych opublikował następującą rzecz:

https://twitter.com/HBOMaxBR/status/1526931331317477376

Zwiastun Mecenas She-Hulk cieszy się olbrzymią popularnością. W trakcie pierwszych 24 godzin obecności w sieci wyświetlono go aż 78 mln razy; to drugi najlepszy wynik jeśli chodzi o wszystkie serialowe produkcje Kinowego Uniwersum Marvela. Liderem na tym polu pozostaje Falcon i Zimowy żołnierz.

Zwiastun rzuca nowe światło na postać głównej bohaterki, Jennifer Walters. Wiemy już, że pracuje ona dla znanej z komiksów kancelarii prawniczej Goodman, Lieber, Kurtzberg, & Holliway (GLK/H) jako twarz wydziału zajmującego się prawem superludzi. To najprawdopodobniej z racji pełnionej przez siebie funkcji Walters spotka na swojej drodze Emila Blonsky’ego.