Disney+ w Polsce - filmy i seriale, które warto zobaczyć. Co obejrzeć poza produkcjami MCU?

Disney+ będzie nową usługą streamingową w Polsce, która była mocno wyczekiwana przez widzów w naszym kraju. Wystarczy przypomnieć, że serwis zadebiutował w USA w 2019 roku, a zatem trochę czasu upłynęło do momentu, w którym jesteśmy na kilka tygodni przed startem usługi w naszym kraju.

Disney+ jest oczywiście platformą, która ma dostęp do całego mnóstwa marek - PIXAR, Marvel, Gwiezdne Wojny i oczywiście oryginalne produkcje Disneya. W ofercie Disney+ najbardziej atrakcyjne dla fana popkultury są seriale ze świata Gwiezdnych Wojen (Księga Boby Fetta, The Mandalorian) oraz te nadchodzące, a w planach są takie tytuły jak Andor, Obi-Wan Kenobi czy Star Wars: Ahsoka. Do tego mamy seriale należące do MCU, czyli świata Avengers. W tej grupie są WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz, Hawkeye, Loki i najnowszy Moon Knight. W czerwcu ma premierę kolejny serial Ms. Marvel i Polacy będą mogli go oglądać na bieżąco.

W obu galeriach poniżej umieściliśmy listę filmów i seriali, które PRAWDOPODOBNIE dostępne będą na platformie od pierwszego dnia. Zakładamy bowiem, że oferta będzie bliźniaczo podobna do tej, która znajduje się w Holandii i na tej podstawie wybieraliśmy najciekawsze naszym zdaniem tytuły.

Disney+ - filmy na start platformy w Polsce

Disney+ - seriale na start platformy w Polsce

Disney+ - jaka cena w Polsce?

Disney+ w Polsce pojawi się 14 czerwca 2022 roku. Jaka cena platformy? Według nowej informacji prasowej przygotowano promocję powitalną, która jest dostępna do 13 czerwca 2022 roku do północy. Polega to na tym, że każdy kto zarejestruje się przed podanym terminem, a potem wykupi subskrypcję do 26 czerwca 2022 roku zapłaci 229,90 zł za rok. Będzie więc to opcja tańsza o 60 złotych. Miesięcznie za subskrypcję zapłacimy 28,99 złotych.

Disney+ - jak korzystać z platformy?

Korzystać z platformy streamingowej można jednocześnie nawet na czterech urządzeniach. Wybrane tytuły mają funkcję IMAX Enhanced, co oznacza, że obraz jest większy, dostosowany do tego, co oglądamy w kinach IMAX. Jest to szczególnie ważne przy filmach kręconych kamerami IMAX, które wykorzystują tę możliwość dla lepszego efektu.

Na koncie mamy możliwość nieograniczonej liczby pobrań filmów i seriali, gdy chcemy oglądać je offline. Można to robić nawet na dziesięciu urządzeniach. Do tego można stworzyć razem siedem profili, w tym taki specjalnie dostosowany dla dzieci, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców. W Disney+ bowiem są treści także dla dorosłych.