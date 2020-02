Priyanka Chopra z rolą w filmie Sheela. Poprowadzi biologiczny atak terrorystyczny

Priyanka Chopra wcieli się w postać Ma Anand Sheela, która w latach 80. była sekretarką Bhagwana Shree Rajneesha i nadzorowała przeprowadzkę tysięcy jego zwolenników do małego miasteczka w Oregonie. Jej pozycja oraz ruchy, spotkały się z oporem lokalnej społeczności, co doprowadziło do wojny w hrabstwie. W filmie zatytułowanym Sheela zobaczymy jej sposoby na dotarcie do celu i przejmowanie władzy, jak między innymi zatrucie salmonellą mieszkańców sąsiedniego miasteczka.

Za kamerą stanie Barry Levinson. Skrypt zostanie napisany przez Nicka Yarborough. Produkcja ma powstać dla Amazon Studios.