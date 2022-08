Sherlock Holmes 3 - kiedy ruszą zdjęcia? Nowa plotka jest optymistyczna dla fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Warner Bros

Jak donosi One Take News powołując się na różne niezależne od siebie źródło prace na planie filmu Sherlock Holmes 3 mają ruszyć pod koniec 2022 roku w Atlancie. Jeśli to się potwierdzi, film mógłby mieć potencjalną premierę na przełomie 2023 i 2024 roku. Oznaczałoby to, że film wejdzie na ekrany 12-13 lat po premierze poprzedniej części zatytułowanej Sherlock Holmes: Gra cieni.

Sherlock Holmes 3 - co wiemy?

Na pewno możemy spodziewać się w obsadzie Roberta Downeya Jr. i Jude'a Lawa, aczkolwiek na ten moment nic w tej kwestii nie potwierdzono. Jednak wydaje się, że tworzenie kontynuacji bez nich nie miałoby sensu. Żadne szczegóły fabuły nie są znane, ale wiemy, że za kamerą nie powróci Guy Ritchie. Twórcy mają wyzwanie, bo przez te lata odbiór postaci Sherlocka Holmesa zmienił się wielokrotnie dzięki takim tytułom jak Sherlock czy Enola Holmes.

Za kamerą ma stanąć Dexter Fletcher.