Avengers 5 z She-Hulk? Mark Ruffalo stawia sprawę jasno

Avengers 5 zostało oficjalnie ogłoszono w lipcu 2022 roku podczas San Diego Comic-Con 2022. Będzie nosić on tytuł Avengers: The Kang Dynasty i będzie wstępem do wielkiego finału Sagi Multiwersum w filmie Avengers: Secret Wars. Domyślamy się, że większość superbohaterów MCU najpewniej się tam pojawi, ale z uwagi na różne plany, potencjalne pożegnania starej gwardii, być może nie wszystkich tam zobaczymy.

She-Hulk w Avengers 5?

Tak Mark Ruffalo powiedział w rozmowie z The Hollywood Reporter podczas promocji serialu Mecenas She-Hulk. Dotyczyło to przyszłości Tatiany Maslany w MCU.

- Ona już w tym siedzi na dobre. Nie będzie nowych Avengers bez niej.

Interpretacja słów Marka Ruffalo wydaje się oczywista: She-Hulk na pewno będzie częścią nowego składu supergrupy. Na ten moment jednak nie wiadomo, kto jeszcze na pewno zostanie w niej potwierdzony. Można spekulować, że z całą pewnością Kapitan Ameryka, ale czy inni są pewniakami? Czarna Pantera, Ironheart, Thor czy Hawkeye (Clint i Kate) wydają się formalnością. Jednak do finału Sagi Multiwersum jeszcze sporo historii, więc między czasie ktoś może odejść na emeryturę lub zginąć w walce ze złem. Nie wiadomo też, co w takim wypadku z Moon Knightem, Bladem czy Daredevilem.

Obecność She-Hulk może też oznaczać zmniejszenie roli Hulka. Tak spekulują dziennikarze thedirect.com, wspominając też, że w She-Hulk mamy poznać jego syna, który przybędzie z Sakaaru. Niewykluczone więc, że on też może odegrać w tym rolę.

Avengers: The Kang Dynasty - premiera 2 maja 2025 roku.

