Shih, Queen of the Sea - będzie widowisko o chińskiej królowej piratów

Shih, Queen of the Sea to nowa międzynarodowa superprodukcja historyczna oparta na faktach. Za projekt odpowiadać będzie nagradzany i doceniany Anthony McCarten (reżyser i scenarzysta), który specjalizuje się w biografiach. Znamy go ze scenariuszy takich tytułów jak Bohemian Rhapsody, Teoria wszystkiego, Dwóch papieży czy Czas mroku. Tsui Hark, znany chiński reżyser, będzie producentem.

Shih, Queen of the Sea - o czym jest film?

Jest to historia o Shih Yang vel Cheng I Sao, która panowała na morzu Południochińskim w czasach dynastii Qing. Urodziła się w ubóstwie i pracowała w burdelu, w którym poznała przywódcę piratów znanego jako Cheng Yi. Dołączyła do niego podczas jego podróży. Gdy zginął w 1807 roku, przejęła dowództwo nad całą jego flotą piracką, która liczyła 1800 statków i ponad 80 000 żołnierzy. Dla porównania słynny pirat Czarnobrody dowodził czterema okrętami z 300 piratami w podobnym okresie.

Tak Tsui Hark komentuje swój udział w projekcie:

- Nie mógłbym być bardziej podekscytowany wzięciem się za tę niesamowicie kinową i nieprawdopodobną historię Shih Yang, którą Antony wspaniale opowiada. Jak historia potwierdza, z biednej osoby pracującej w kantońskim burdelu stała się dowódczynią pirackiej floty, której nawet nie mogły pokonać połączone siły Brytyjczyków, Holendrów i Portugalczyków ani marynarka dynastii Qing.

Prace na planie ruszą latem 2024 roku i będą kręcone w Chinach i w Malezji. Obecnie kompletowana jest obsada. Za efekty specjalny odpowiadać będzie firma Double Negative, które w tej dziedzinie zdobyła aż 7 Oscarów. Ostatnio za superprodukcję Diuna.