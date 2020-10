Showrunner Daredevila był związany z serialem o Conanie, zanim rozstał się z Netflixem

materiały prasowe

Netflix zakupił prawa do historii o o Conanie Barbarzyńcy stworzonych przez Roberta E. Howarda. W momencie ogłoszenia serialu nie było komunikatu o tym, kto będzie stał za sterami produkcji. W komunikacie prasowym doniesiono, że poszukiwany jest showrunner serialu. Teraz okazuje się, że wcześniej związany z projektem był Steven DeKnight, znany z pracy nad serialem Daredevila.

Było tak jednak, zanim do gry weszła platforma Netflix. Wygląda na to, że twórca nie ma najlepszych stosunków ze streamingowym gigantem po tym, jak DeKnight odszedł ze stanowiska showrunnera serialu Jupiter’s Legacy. Wtedy do wiadomości publicznej podano, że twórca rezygnuje z projektu z powodu różnic kreatywnych.

Przypomnijmy, że umowa daje Netflixowi prawa do całego katalogu historii stworzonych przez legendarnego pisarza. Na je mocy mogą zrobić seriale i filmy - projekty mogą być aktorskie i animowane. Pierwszym będzie właśnie planowany serial aktorski o dużym budżecie.