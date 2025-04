Dlaczego reżyser zrezygnował z Krzyku 7? Powody przerażają - do gry weszło FBI

Fot. Materiały prasowe

Christopher Landon obecnie promuje swój nowy film Przyjmij/odrzuć. W jednym z wywiadów poruszono kwestię Krzyku 7, z którego zrezygnował. Powodem były przerażające groźby śmierci.

Reżyser Krzyku 7 o groźbach

W listopadzie 2023 roku zwolniono Melissę Barrerę z filmu w związku z jej wsparciem dla Palestyny w konflikcie z Izraelem. Wielu wówczas obwiniało Christophera Landona, ówczesnego reżysera, za tę decyzję. Szybko wyjaśnił, że nie miał żadnego wpływu na jej zwolnienie. Nikt mu nie uwierzył, a nawet stwierdzono, że wspiera aktorkę.. To wystarczyło, by przeprowadzono atak. Miało to związek z dwójką jego dzieci.

– Dostawałem wiadomości, w których napisano: "Znajdę twoje dzieci i je zabiję, ponieważ wspierasz morderczynię dzieci”. Szef ochrony studia i FBI musieli zbadać te groźby. Były bardzo agresywne i przerażające.

W rozmowie z Vanity Fair powtórzył, że nie miał nic wspólnego ze zwolnieniem Melissy Barrery. Ta sytuacja była całkowicie poza jego kontrolą.

– Gdy ludzie nie wiedzą, jak działa Hollywood i jaka jest hierarchia, fani stwierdzili: "To jego wina!” Ruszyli więc na mnie z nożami.

Wystarczył miesiąc gróźb, by Landon miał dość i ogłosił rezygnację z Krzyku 7. Studio chciało, aby dalej pracował przy filmie, ale liczba gróźb i hejtu sprawiła, że nie było warto.

– Poczułem, że nie warto. Wolałem zająć się czymś, gdzie będę doceniany i szanowany. Hejt i nękanie zniszczyły to dla mnie. Straciłem moją miłość do pracy nad tym pomysłem. W całym tym chaosie nastąpiła dla mnie żałoba po stracie wymarzonej posady. Przeszedłem wszystkie jej etapy. Byłem zszokowany, smutny, a potem wkurzony. Trudno było porzucić bycie częścią tego dziedzictwa.

Filmowiec ma nadzieję, że Kevin Williamson, obecny reżyser Krzyku 7, zrobi coś dobrego. Film Przyjmij/odrzuć wchodzi do kin 11 kwietnia.