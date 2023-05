Flash - showrunner ujawnia inne możliwe zakończenia serialu. Jakie pomysły odrzucono?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Flash zakończył się ocaleniem rzeczywistości przed Negative Speed Force przez zawarcie sojuszu z Eddiem Thawne/ Cobaltem Blue. Barry Allen (Grant Gustin) opowiedział także (za pośrednictwem lektora) swej nowonarodzonej córce o tym jak został Flashem.

Jednak było kilka innych propozycji rozegrania finału. Obecny showrunner Eric Wallace miał pomysł, aby rola Negative Forces w serialu była większa, jednak odrzucono go, ponieważ Flash nie dostał 10.sezonu. Były showrunner Todd Helbing mówił o zakończeniu serii nagłówkiem w gazecie o treści: Flash znika w kryzysie. Myślał również o innej możliwości:

Miałem podobną myśl, o Barrym stającym się błyskawicą, która go uderzyła, gdzie zostaje w przyszłości złapany, a jedynym sposobem, by chronić go przed Reverse-Flashem jest po prostu się odtworzyć. Sądziłem, że to byłoby fajne zakończenie.

Grant Gustin – jego wizja na zakończenie

O Barrym stającym się piorunem, mówił także Gustin, podkreślając, że Wallace był przeciwny temu pomysłowi, chcąc dla bohatera szczęśliwego zakończenia.

Kiedy myślałem o zakończeniu, pojawiła się teoria, że Barry poświęciłby się, by utrzymać Speed Force przy życiu i stać się piorunem, który go uderzył. […].

Aktor dodał : "Tak, zawsze chciałem, żeby zginął śmiercią bohatera, a Eric był bardzo przeciwny temu pomysłowi, ale też naprawdę chcieliśmy zobaczyć szczęśliwe zakończenie dla Barrye’go i Iris."

fot. The CW