The Brave and the Bold - reżyser Flasha stanie za kamerą? Jego wypowiedź wywołała spekulacje

DC

The Brave and the Bold jest jednym z projektów ogłoszonych w ramach nowego uniwersum DC, tym razem zarządzanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Jednym z nadchodzących projektów będzie właśnie ten o Batmanie i Robinie. Na ten moment nie znamy nazwisk obsady i reżysera, ale wygląda na to, że mogliśmy poznać jednego z kandydatów.

Premierę filmu wyznaczono na 2025 rok, więc jest jeszcze trochę czasu z takimi ogłoszeniami, ale pewnie prowadzone są już pierwsze rozmowy. Dziennikarz Josh K. Elliott zapytał reżysera filmu Flash, Andy'ego Muschiettiego, jak wyglądałaby jego interpretacja Batmana, gdyby miał wyreżyserować The Brave and The Bold. Muschietti uchylił się od odpowiedzi, mówiąc: "Nie sądzę, bym mógł o tym mówić... jeszcze". Taka odpowiedź sugerowałaby, że twórca prowadzi przynajmniej rozmowy o potencjalnej pracy nad projektem.

Wiele osób w sieci zinterpretowało te słowa właśnie w ten sposób, tym bardziej, że James Gunn od długiego czasu wyraża swój zachwyt jego pracą wykonaną przy filmie Flash. Tam też reżyser miał do czynienia z dwoma wersjami Batmana, więc może szef DCU jest przekonany, że poradzi sobie z nową wersją tej postaci w osobnym widowisku?

fot. materiały prasowe

The Brave and the Bold - o czym będzie film?

Widowisko ma być inspirowane komiksami Granta Morrisona, a głównymi bohaterami będą Batman i Robin. W tej wersji będzie to syn Bruce'a, Damian Wayne.