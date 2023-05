Szybcy i wściekli - sztuczna inteligencja wciska gaz do dechy. Fast and Furious w przyszłości, z Super Mario i u Wesa Andersona

Midjourney/The AI Dreams/The Art of AI/Instagram/AI_Sagafrontier

Szybcy i wściekli 10 od 19 maja goszczą na ekranach polskich kin - w ten sposób jedna z najpopularniejszych i zarazem najważniejszych franczyz popkultury rozpoczyna swój, mamy nadzieję, triumfalny marsz, by nie powiedzieć: jazdę przez box office. Z bohaterami Fast and Furious w trakcie 22 lat istnienia uniwersum zżyliśmy się do tego stopnia, że w pewien sposób zdążyli się już oni zakonserwować w naszej świadomości. Sztuczna inteligencja postanowiła jednak wywrócić ten odbiór do góry nogami.

AI wzięła więc na warsztat bodajże najsłynniejszą dziś popkulturową rodzinę i przeniosła Vina Diesela i spółkę do świata Super Mario Bros., pod reżyserską batutę Wesa Andersona, ku przyszłości (sędziwe postacie ukazane są w filmie o tytule... Fast and Furious 47), w stronę przeszłości, ukazując protagonistów jako dzieci, a na dokładkę zaserwowała własną wizję przedstawiającą bohaterów na tle ich charakterystycznych samochodów czy motorów. Do tak szeroko zakrojonych operacji wykorzystano oparty na uczeniu maszynowym program Midjourney.

Która z tych nietypowych wersji franczyzy Szybcy i wściekli najbardziej przypadła Wam do gustu? I czy przeglądając je też macie wrażenie, akurat ta Rodzina faktycznie może być nieśmiertelna?

Szybcy i wściekli - sztuczna inteligencja zmienia Fast and Furious [Wes Anderson, Super Mario, przyszłość, dzieci]

Szybcy i wściekli w przyszłości - Dominic Toretto

