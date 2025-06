Krysten Ritter nic się nie zmieniła jako Jessica Jones. Nowe zdjęcia z planu Daredevil: Odrodzenie

fot. Netflix // Marvel Studio Television

Reklama

W poprzednim miesiącu ogłoszono, że do obsady Daredevil: Odrodzenie dołączyła Krysten Ritter, która ponownie wcieli się w Jessicę Jones. To tytułowa postać z dobrze przyjętego serialu, który pierwotnie trafił na platformę Netflix. Liczył łącznie trzy sezony. Przypomnijmy, że aktora wystąpił też w The Defenders, czyli crossoverze seriali Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist oraz Luke Cage.

Czytaj więcej: Jessica Jones na planie 2. sezonu Daredevila. Mamy pierwsze zdjęcia!

Jessica Jones w Daredevil: Odrodzenie

Obecnie trwa produkcja 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie. Pod koniec maja pojawiły się w sieci pierwsze zdjęcia z planu z Krysten Ritter. Teraz udostępniono kolejne. Aktorka wygląda tak samo, jak 10 lat temu, gdy Jessica Jones debiutowała na Netfliksie.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

W wywiadzie z maja aktorka mówiła, że wspaniale jest wrócić do Jessiki po trzech sezonach serialu i The Defenders, a teraz dołączyć do MCU. Jest podekscytowana możliwością przywrócenia tej ikonicznej postaci. Dodała, że Jessikę Jones czeka wiele w serialu i ma to być intensywny sezon. Według nieoficjalnych doniesień, bohaterka pomoże Mattowi Murdockowi w walce z Kingpinem.

Premiera drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie zaplanowana jest na 2026 rok.