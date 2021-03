Shrek The Musical w VOD - wiemy, kiedy premiera online w Polsce

fot. zrzut ekranu z nagrania na YouTube

Shrek The Musical będzie mieć premierę online w Polsce w Netflixie już 1 kwietnia 2021 roku. Nie jest to też zaskakujące, ponieważ musical trafił wcześniej do Netflixa w Stanach Zjednoczonych,

Shrek The Musical fabularnie jest oparty na na filmach Shrek oraz Shrek 2 i książce Shrek z 1990 roku, która była podstawą kinowej produkcji.

Autorką muzyki w spektaklu jest Jeanine Tesori, a za słowa piosenek odpowiada David Lindsay-Abaire. Premiera spektaklu na Broadwayu odbyła się w grudniu 2008 roku i cieszyła się taką popularnością, że był on non stop grany przez ponad 12 miesięcy.

Nagranie spektaklu Shrek The Musical po raz pierwszy wydano na Blu-ray i DVD w październiku 2013 roku. Potem trafił do dystrybucji cyfrowej.

Shrek The Musical - fragment

Ciekawe jest w tym projekcie to, że jest to jedyna szansa, by zobaczyć, jak mogłaby wyglądać wersja aktorska przygód Shreka zrealizowana w stylu bardziej disneyowskim, czyli z piosenkami, które normalnie były częścią filmu animowanego.